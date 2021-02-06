 

Мьянма одобрила применение вакцины «Спутник V»

06.02.2021, 16:18, Новости дня
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Мьянма одобрила применение российской вакцины «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны.

«Республика Союз Мьянма стала 21-й страной, одобрившей применение российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» для проведения массовой иммунизации населения страны. Решение о регистрации российского препарата в рамках ускоренной процедуры было принято исполняющим обязанности главы государства старшим генералом Мин Аунг Хлайном», – передает РИА «Новости» со ссылкой на информированный военно-дипломатический источник.

Он добавил, что в январе первая партия препарата в количестве 200 доз была доставлена в Мьянму для проведения регистрационных мероприятий.

Ранее минздрав Ливана разрешил использовать российскую вакцину «Спутник V».  Вакцинация населения от нового коронавируса российским препаратом «Спутник V» может начаться в Венгрии на следующей неделе. Также решается вопрос о применении российского препарата в Чехии.

Ранее научный журнал Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований вакцины «Спутник V», подтверждающие ее высокую эффективность и безопасность. В ходе фазы III клинических исследований «Спутник V» продемонстрировал высокие показатели эффективности, иммуногенности и безопасности – эффективность вакцины составила 91,6%.

Результаты уже оценили в европейском отделении Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В среду президент Франции Эммануэль Макрон допустил использование «Спутника V» в своей стране. Чуть ранее канцлер Германии Ангела Меркель в разговоре с Владимиром Путиным заявила о готовности к сотрудничеству, производству и использованию российской вакцины на территории Евросоюза.

Напомним, масштабная вакцинация проводится в РФ с декабря, когда возможность сделать прививку получили некоторые категории граждан, например, медики и учителя. В январе глава российского государства Владимир Путин поручил перейти к массовой вакцинации.

В августе президент Владимир Путин объявил о регистрации в стране первой вакцины от коронавируса. Она получила название «Спутник V» по аналогии с запуском первого искусственного спутника Земли в 1957 году. Эффективность «Спутника V», согласно данным Российского фонда прямых инвестиций, составила 92%.



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