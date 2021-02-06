 

Станцию метро «Невский проспект» закрыли в Петербурге

06.02.2021, 14:30, Новости дня
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В Санкт-Петербурге по требованию полиции закрыли станцию метро «Невский проспект» и приостановили работу общественного транспорта на участке проспекта от площади Восстания до Дворцовой площади.

«По требованию ГУ МВД с 12.30 приостановлено движение общественного транспорта по Невскому проспекту (от площади Восстания до Дворцовой площади) и прилегающим улицам…Вестибюль станции «Гостиный двор» работает. Пересадка между станциями открыта», – говорится в Telegram-канале комитета по транспорту Санкт-Петербурга.

Уточняется, что автобусов и троллейбусов направлены по укороченным маршрутам.

Во вторник в Москве по требованию полиции закрыли несколько центральных станций метро.



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