 

Космическому телескопу «Хаббл» исполнится 31 год

06.02.2021, 13:56, Новости дня
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Представители американского аэрокосмического агентства NASA запускают новый проект, посвященный 31 годовщине со дня запуска космического телескопа «Хаббл».

Напомним, что данный аппарат работает с 24 апреля 1990 года. За это время «Хаббл» помог астрономам сделать огромное количество научных открытий и предоставил бесценную информацию о Вселенной.

NASA же в честь знаменательной даты решило сделать подарок всем, кто интересуется космосом. Начинает работать специальный интернет-сервис, при помощи которого любой желающий может рассмотреть снимки, сделанные с этого телескопа. Достаточно зайти на страницу сайта и задать в поиск дату. Кроме самих фотографий, можно увидеть и профессиональные комментарии к ним.



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