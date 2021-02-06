В Запорожье простились с врачом, погибшим в пожаре в инфекционной больнице

06.02.2021, 13:52, Новости дня

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6 февраля в Запорожье прошла церемония прощания с 26-летним врачом Ольгой Глывой, которая погибла в пожаре в запорожской инфекционной больнице, сообщает “Depo.Запорожье”.

С Глывой прощались в фойе Запорожского академического областного театра юного зрителя. Отдать последний долг девушке пришли десятки людей, преимущественно ее знакомые.

Проститься с Глывой пришли и люди, которые не знали врача при жизни, но которых потрясла трагедия в инфекционной больнице. Большинство участников траурной церемонии несли погибшей девушке розы – белые и красные.

На церемонии присутствовали и родители погибшей. Ее отцу стало плохо, ему вызвали “скорую”. До конца церемонии врачи оставались рядом.

Родители повезут погибшую на малую родину – в Кропивницкий, там в воскресенье, 7 февраля, состоятся похороны.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин происшествия создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.

В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глыва.

4 февраля задержали ответственного за пожарную безопасность в инфекционной больнице. 5 февраля заведующему хозяйственно-обслуживающим отделом объявили подозрение.

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