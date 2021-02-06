 

В Запорожье простились с врачом, погибшим в пожаре в инфекционной больнице

06.02.2021, 13:52, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

6 февраля в Запорожье прошла церемония прощания с 26-летним врачом Ольгой Глывой, которая погибла в пожаре в запорожской инфекционной больнице, сообщает Depo.Запорожье”.

С Глывой прощались в фойе Запорожского академического областного театра юного зрителя. Отдать последний долг девушке пришли десятки людей, преимущественно ее знакомые. 

Проститься с Глывой пришли и люди, которые не знали врача при жизни, но которых потрясла трагедия в инфекционной больнице. Большинство участников траурной церемонии несли погибшей девушке розы – белые и красные.

На церемонии присутствовали и родители погибшей. Ее отцу стало плохо, ему вызвали “скорую”. До конца церемонии врачи оставались рядом.

Родители повезут погибшую на малую родину – в Кропивницкий, там в воскресенье, 7 февраля, состоятся похороны.

В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин происшествия создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.

Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.

В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глыва.

4 февраля задержали ответственного за пожарную безопасность в инфекционной больнице. 5 февраля заведующему хозяйственно-обслуживающим отделом объявили подозрение.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

08.10 / Россияне получили срок в Греции за перевозку мигрантов

24.08 / Раскрыты задачи новейшего ударного беспилотника «Гром»

10.08 / ЕС: выборы в Беларуси омрачены неприемлемым государственным насилием

09.12 / В МИД указали США на недопустимость ядерной войны

27.06 / Выпускам вузов предложили сервис по поиску работы

22.08 / Первый замгоссекретаря США собрался в Россию для обсуждения Белоруссии

16.08 / В Гомеле прощаются с умершим после задержания Александром Вихором

20.08 / Россия потребовала экстренного заседания СБ ООН из-за действий США против Ирана

25.08 / Зеленский предложил смягчить условия въезда на Украину для жителей Белоруссии

05.08 / Всю администрацию порта Бейрута заключили под домашний арест

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска