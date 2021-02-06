В Запорожье простились с врачом, погибшим в пожаре в инфекционной больнице
06.02.2021, 13:52,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
6 февраля в Запорожье прошла церемония прощания с 26-летним врачом Ольгой Глывой, которая погибла в пожаре в запорожской инфекционной больнице, сообщает “Depo.Запорожье”.
С Глывой прощались в фойе Запорожского академического областного театра юного зрителя. Отдать последний долг девушке пришли десятки людей, преимущественно ее знакомые.
Проститься с Глывой пришли и люди, которые не знали врача при жизни, но которых потрясла трагедия в инфекционной больнице. Большинство участников траурной церемонии несли погибшей девушке розы – белые и красные.
На церемонии присутствовали и родители погибшей. Ее отцу стало плохо, ему вызвали “скорую”. До конца церемонии врачи оставались рядом.
Родители повезут погибшую на малую родину – в Кропивницкий, там в воскресенье, 7 февраля, состоятся похороны.
В областной инфекционной больнице в Запорожье в ночь на 4 февраля произошел пожар. Для изучения причин происшествия создана комиссия, сообщили в облгосадминистрации.
Среди причин пожара рассматривается взрыв аппарата искусственной вентиляции легких. Правоохранители не исключают и поджог.
В связи с пожаром уже открыто уголовное производство. Генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что трое из четырех погибших находились на аппарате ИВЛ, а четвертая жертва – 26-летняя анестезиолог Ольга Глыва.
4 февраля задержали ответственного за пожарную безопасность в инфекционной больнице. 5 февраля заведующему хозяйственно-обслуживающим отделом объявили подозрение.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет