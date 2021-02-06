Российские конструкторы разработали ракетный двигатель без бумажных чертежей

06.02.2021, 13:36, Новости дня

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В РФ конструкторы впервые спроектировали ракетный двигатель полностью в цифровом виде, рассказал главный конструктор НПО «Энергомаш» Петр Левочкин.

«Мы сделали двигатель РД-171МВ для ракеты «Союз-5» полностью в цифровой документации. Более того, мы согласовали с заказчиком работ, что эта 3D-документация будет являться подлинником конструкторской документации», – передает РИА «Новости» со ссылкой на видео, опубликованном «Роскосмосом» на YouTube.

Ранее сообщалось, что Воронежский центр ракетного двигателестроения (Конструкторское бюро химавтоматики, КБХА) изготовил первый макет двигателя РД-0124МС для второй ступени ракеты-носителя «Союз-5».