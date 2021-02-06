Россия испытала самолет с первым в мире сверхпроводящим электрическим двигателем

06.02.2021, 10:54, Новости дня

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В Новосибирске состоялся наземный этап испытаний самолета с первым в мире сверхпроводящим электрическим авиадвигателем в составе гибридной установки на базе самолета Як-40.

Электрический авиадвигатель на высокотемпературных сверхпроводниках мощностью 500 кВт создан компанией «Суперокс» по контракту с ФПИ. Российские разработчики опережают ведущих зарубежных производителей на три-пять лет в создании электрического самолета.

«Основным национальным достижением в области силового электродвижения можно считать создание единой системы энергообеспечения и электродвижения с использованием технологий сверхпроводимости, аналогичных которой ни серийно, ни на уровне демонстраторов зарубежными конкурентами не производится. Полученный в рамках проекта уникальный научно-технический задел вывел Россию в лидеры по созданию электрического самолета с опережением ближайших конкурентов на 3-5 лет», – передает ТАСС со ссылкой на Фонд перспективных исследований (ФПИ).

Как отметили в ФПИ, следующим шагом является разработка технологии создания полностью электрического самолета. Разработка первого пассажирского самолета с гибридной силовой установкой будет вестись Центральным институтом авиационного моторостроения имени П. И. Баранова, компаниями «Туполев» (входит в ПАО «ОАК» госкорпорации «Ростех») и «Суперокс».

«Многие из авиационных инновационных проектов инициированы известными компаниями и организациями (Airbus, Boeing, NASA, DARPA, JAXA и другие), уже достигли значимых результатов в виде демонстраторов технологий. Так, Европейская авиастроительная корпорация Airbus совместно с компаниями Rolls-Royce и Siemens начала реализовывать программу E-Fan X с конечной целью создания электрического самолета. Демонстратор технологий должен был совершить первый полет в 2020 году, но в апреле 2020 года программа была свернута из-за пандемии COVID-19», – уточнили в ФПИ.

Ранее сообщалось, что первый демонстрационный полет самолета с электродвигателем на основе сверхпроводников состоится в 2020-2021 годах. Эти работы проводятся под эгидой Минпромторга России. Дальнейшая разработка электросамолетов будет прерогативой российских авиаконструкторов и Объединенной авиастроительной корпорации.