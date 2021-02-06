Завтра мимо Земли пролетит крупный астероид

06.02.2021, 10:20, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщают астрономы, завтра, 7 февраля, очередной крупный астероид пролетит мимо нашей планеты. Однако землянам волноваться не стоит. Минимальное расстояние до него составит 7 млн 170 тыс. километров.

До астероида будет примерно в два десятка раз дальше, чем до Луны. Потому опасности, что он или его части упадут на Землю, нет никакой. Хотя данное небесное тело, имея диаметр в 128 метров, действительно могло бы привести к катастрофе глобального масштаба в случае столкновения с планетой.

Впрочем, ученые все же не советуют оставаться в полном спокойствии. Ведь всего семь с лишним лет назад рухнул метеорит под Челябинском, чего также никто не ожидал. Кстати, и завтрашний астероид был замечен учеными всего-то менее месяца назад. До того о его существовании и не подозревали.