 

Часть марсианской атмосферы перекочевала на Фобос

06.02.2021, 10:20, Новости дня
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Ученый из Калифорнийского университета Квентин Ненон утверждает, что ему известно, куда подевалась часть атмосферы Марса. Как известно, Красная планета в определенный период потеряла часть своего воздуха.

По мнению исследователя, исчезнувший газ необходимо искать на Фобосе, который является естественным спутником Марса. Разумеется, там атмосферы нет. Зато есть налет на поверхности, состоящий из таких химических элементов, как углерод, аргон, азот и кислород.

Все это соответствует химическому составу марсианской атмосферы. Вещество, улетевшее в космос, было собрано соседним крупным телом, уточняет ученый. Впрочем, данную теорию еще нужно подтвердить, что можно сделать, запустив на Фобос зонд.



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