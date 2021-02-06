 

Башкирские археологи обнаружили древний охотничий трофей

06.02.2021, 6:44, Новости дня
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Интересное открытие сделали ученые во время археологических раскопок в пещере Иманай на территории Башкирии. Тем найден череп древнего пещерного медведя, причиной смерти которого стал удар острым предметом по теменной части.

Анализ останков позволяет сказать, что медведь и охотник, его убивший, жили здесь 35 тысяч лет назад.

По мнению ученых, находка свидетельствует о том, что в то время люди жили в пещерах, которыми как укрытием на зиму пользовались и медведи. Также доказано, что животное пребывало в зимней спячке, когда стало добычей человека. Не исключено, что с тушей убитого зверя проводили какие-то религиозные обряды, предполагают ученые. Однако этот вопрос еще нужно исследовать.



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