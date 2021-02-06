В Южном федеральном университете запустили стартап для развития 5G

06.02.2021, 6:44, Новости дня

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Как сообщают из Южного федерального университета, на базе учебного заведения запущен стартап для развития технологий, связанных с системой передачи данных 5G.

Первым результатом работы стала разработка двух радиочастотных переключателей, которые являются важными элементами в беспроводной связи. По крайней мере, в отечественной промышленности, как и в соседних странах, нет никаких аналогов устройствам созданным специалистами из ЮФУ.

Также для дальнейшей работы группа ученых и энтузиастов создала компанию «Радиочастотные микросхемы». По словам специалистов, предприятие необходимо для того, чтобы можно было легче привлекать инвестиции и продвигать созданные устройства на рынке.