В США решили задействовать Нацгвардию на время суда над задержавшими Флойда полицейскими

06.02.2021, 6:04, Новости дня

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Власти штата Миннесота задействуют военнослужащих Национальной гвардии США для поддержания общественного порядка на время проведения судебного процесса над экс-полицейскими, обвиняемыми в непредумышленном убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае прошлого года, сообщил губернатор штата Тим Уолз.

Уолз сообщил, что с соответствующей просьбой к нему обратились представители властей городов Миннеаполис и Сент-Пол, а также их окрестностей. Они считают, что в свете приближающегося начала судебного процесса возросла вероятность общественных беспорядков, передает ТАСС.

Губернатор подчеркнул, что, согласно его распоряжению, «Национальная гвардия уже приступила к планированию и подготовке» к работе во время судебного процесса.

Исходя из документа, данное постановление будет действовать вплоть до конца 2021 года, однако может быть отменено раньше в случае, если потребность в поддержке со стороны военнослужащих отпадет.

По информации местного телеканала «Фокс-8», начало судебного процесса над бывшим полицейским Дереком Шовином намечено на 8 марта. Судебное разбирательство по делам трех других бывших стражей порядка, участвовавших в задержании Флойда, намечено на август.

Шовину были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Трем другим бывшим стражам порядка, в частности, инкриминируется преступная халатность, пособничество и подстрекательство к убийству, а также пособничество в непредумышленном убийстве.

Ранее протестное движение Black Lives Matter выдвинули на Нобелевскую премию мира. Напомним, оно принимает активное участие в протестах и беспорядках, которые начались в США после гибели Джорджа Флойда в результате действий полиции.