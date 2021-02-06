 

Бомбардировщик Ту-22М3 провел испытательные стрельбы «убийцами авианосцев»

06.02.2021, 5:10, Новости дня
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Оснащенный дополнительным оборудованием дальний многорежимный бомбардировщик-ракетоносец Ту-22М3 подтвердил в ходе серии стрельб характеристики новых крылатых ракет Х-32, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

Источник сообщил, что «дооборудованный Ту-22М3 провел несколько пусков крылатых ракет Х-32, которые составят основу ударного вооружения модернизированного бомбардировщика Ту-22М3М», передает РИА «Новости».

«Стрельбы прошли в рамках периодических испытаний изделий на военном полигоне. Заявленные боевые характеристики ракет подтверждены, точность попадания – «в колышек» (в центр мишени», – добавил он.

Отмечается, что «Х-32 в первую очередь предназначена для поражения надводных целей и является так называемой убийцей авианосцев, так как современное ПВО авианосных групп имеют низкую вероятность перехвата подобных целей». Ракета способна с высокой эффективностью уничтожать наземные объекты, включая радиолокационные станции.

По словам источника, серия пусков состоялась в прошлом году. Тестовые стрельбы были нужны как для подтверждения характеристик серийных Х-32, так и для подготовки к испытаниям ракет с борта новых бомбардировщиков Ту-22М3М, а также имели определенные опытно-исследовательские задачи.

Сверхзвуковая крылатая ракета Х-32 принята на вооружение 2016 году, она разработана на замену ракетам Х-22, носителями которых являются стоящие на вооружении самолеты Ту-22М3.

Х-32 получила модернизированный жидкостной ракетный двигатель с повышенной тягой, цифровое радиоэлектронное оборудование, в том числе бортовой цифровой вычислительный комплекс, помехозащищенную активно-пассивную радиолокационную станцию и собственные системы радиоэлектронного противодействия.

Максимальная скорость ракеты близка к гиперзвуковой и на высотах полета свыше 30 км составляет около 5 Махов, дальность применения – 1 тыс. км.

Напомним, в мае 2020 года сообщалось, что с бомбардировщика-ракетоносца Ту-22М3 проведены испытания новой гиперзвуковой ракеты.



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