 

Telegram заблокировал каналы с персональными данными правоохранителей

06.02.2021, 2:28, Новости дня
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Telegram заблокировал каналы с личными данными граждан России, как участников протестных акций, так и сотрудников силовых структур, сообщил создатель мессенджера Павел Дуров.

По словам Дурова, блокировке за последние недели подверглись каналы, которые выкладывали в публичный доступ телефонные номера и адреса участников протестов в стране, правоохранителей, прокуроров и журналистов.

«Подобное использование Telegram прямо противоречит нашим правилам, которые запрещают публичные призывы к насилию. Принимая во внимание эмоциональный накал обстановки в России, мы тщательно анализировали ситуацию, не желая нанести вред поспешным решением», – написал Дуров в Telegram.

Он пояснил, что из-за работы этих каналов компания не могла выпустить экстренное обновление Telegram для iOS, поскольку оно не получало одобрения Apple. В результате каналы с личным данными было решено заблокировать.

«Благодаря этому мы сможем продолжить обновлять Telegram в App Store и Google Play, последовательно применяя наши правила ко всем нарушителям, независимо от их политических взглядов», – сообщил Дуров.

Ранее заблокировать такую информацию также требовал Роскомнадзор.

Напомним, сторонники Алексея Навального организовали несколько несанкционированных акций в Москве и некоторых других российских городах. Поводом для этого послужил арест Навального за многократные нарушения испытательного срока по делу о мошенничестве, за которое он был осужден условно на 3,5 года. 2 февраля суд заменил ему условный срок на реальный.

МВД РФ и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в Сети призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом.



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