 

Макрон и Джонсон обсудили Россию

06.02.2021, 1:34, Новости дня
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора обсудили Россию, борьбу с коронавирусом, а также отношения с Ираном, сообщила канцелярия главы британского правительства.

Страны обсудили ряд международных тем, «включая Иран, Йемен, Ливию и Россию». «Они согласились с тем, что деятельность Великобритании, Франции и других европейских стран продолжает оставаться ключевой в вопросе создания более безопасного мира», – приводит ТАСС сообщение канцелярии. 

Также лидеры обсудили совместные усилия в борьбе с коронавирусом. «Премьер-министр подчеркнул, что мировые лидеры будут играть важную роль в эффективном распространении вакцин с целью одолеть пандемию. Они согласились с тем, что успешная глобальная программа вакцинации потребует совместных усилий правительств», – отмечается в заявлении.

Джонсон в ходе разговора обратил внимание на то, что выход Британии из Евросоюза открыл «огромные возможности по углублению и расширению двусторонних отношений с Францией». Он также рассказал Макрону о приоритетных направлениях деятельности Великобритании в период председательства в «Большой семерке» (G7) в этом году.

Ранее Макрон выразил солидарность с позицией канцлера Германии Ангелы Меркель по поводу газопровода «Северный поток – 2» и подчеркнул необходимость укрепления энергетического суверенитета Европы.



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