В Минюсте рассказали, какие украинские тюрьмы выставят на аукцион в первую очередь

06.02.2021, 1:16, Новости дня

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Министерство юстиции Украины совместно с Фондом государственного имущества 5 февраля объявили о начале продажи имущества бывших тюрем. Об этом пресс-служба Минюста сообщила в Telegram.

“Объектами приватизации станет имущество нефункционирующих учреждений исполнения наказаний, которые находятся на этапе консервации. За полученные средства государство сможет построить новые исправительные учреждения европейского типа”, – отметили в сообщении.

В первую очередь на аукцион выставят Ирпенский исправительный центр №132, неработающее учреждение для заключенных в Святошинском районе Киева (8,3 га земельных участков и здания площадью 27830,6 м²). Готовится к продаже имущество Львовской исправительной колонии №48 и Южной исправительной колонии №51.

В Фонде госимущества Украины отметили, что предприниматели смогут инвестировать в привлекательные активы на выгодных локациях.

В Украине функционирует 182 учреждения исполнения наказаний и следственных изоляторов. В декабре 2020 года министр юстиции Украины Денис Малюська говорил, что приватизировать в 2021 году планируют “минимум четыре тюрьмы”.

В мае глава Минюста говорил, что его ведомство не может позволить себе содержание тюрьмы, которая загружена на 30–40%. На продажу выставят закрытые пенитенциарные учреждения, за вырученные деньги хотят построить современные учреждения. Закрытых тюрем в Украине 27.

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