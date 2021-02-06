Аваков – Бойко: Вы когда в следующий раз поедете в Кремль, скажите: “Крым – это Украина”

06.02.2021, 1:16, Новости дня

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Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков попросил украинские СМИ написать новость о том, что народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Юрий Бойко 5 февраля в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” сказал, что Крым – это Украина.

– Юрий Анатольевич, я вас очень прошу: вы когда в следующий раз поедете в Кремль, вы там тоже это скажите. Вы серьезный человек, вы украинский политик, – заявил Аваков.

В дискуссии, которая предшествовала этому, Бойко сказал, что в Украине не найти политика, который скажет, что Крым – это Россия, точно так же, как в РФ никто не скажет, что Крым украинский.