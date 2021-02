МИД Украины выразил солидарность с европейскими дипломатами, которых выслали из РФ “по надуманным причинам”

06.02.2021, 0:22, Новости дня

Министерство иностранных дел Украины выразило солидарность с дипломатами Германии, Польши и Швеции, которых выслали из РФ якобы из-за участия в акциях протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В министерстве заявили, что решение РФ о высылке дипломатов “по надуманным причинам” противоречит Венской конвенции и является очередным примером грубого нарушения Россией своих обязательств по международному праву.

We express solidarity with German, Swedish & Polish diplomats expelled by Russia on spurious grounds. Russia’s decision is contrary to the Vienna Convention and is yet another example of Russia brutally breaching its obligations under international law. pic.twitter.com/Busw0dGjrp

— MFA of Ukraine * (@MFA_Ukraine) February 5, 2021

5 февраля МИД РФ объявил персонами нон грата сотрудников дипмиссий Швеции, Польши и Германии. Послам этих стран заявили протест “в связи с участием дипломатических сотрудников генеральных консульств в незаконных акциях 23 января”.

Шведское посольство в Москве отметило, что дипломат не принимал участие в акции протеста, он наблюдал за ней, что “является стандартной дипломатической процедурой”. МИД Польши пообещал России ответные меры за высылку дипломата. МИД Германии также заявил, что если Россия не пересмотрит свое решение, оно не останется без ответа.

Решение о высылке дипломатов было принято во время визита в Москву главы европейской дипломатии Жозепа Борреля.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. 2 февраля, в день суда над Навальным, в РФ прошли новые акции протеста, но они были не такими многолюдными. По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.

Арестованные участники протестов рассказывают о жестоком обращении в отделениях полиции и СИЗО, переполненных камерах и пытках.

2 февраля возле суда над Навальным заметили машины диппредставительств 15 стран. МИД РФ заявил о вмешательстве во внутренние дела России и “закулисной роли Вашингтона”.

