 

В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн грн – полиция

06.02.2021, 0:22, Новости дня
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В Киеве у водителя, который пытался откупиться от полицейских, обнаружили наркотики на 20 млн грн, заявляют в пресс-службе столичной полиции.

Во время патрулирования Голосеевского района полицейские получили ориентировку на авто марки Honda, который находится в розыске. На проспекте Академика Глушкова они заметили и остановили для проверки автомобиль, который подходил по описанию. В ходе общения поведение водителя показалось им подозрительным, поэтому они решили осмотреть транспортное средство.

Водитель начал нервничать и предложил полицейским 8 тыс грн, чтобы они не осматривали авто. Однако патрульные отклонили незаконное предложение и провели осмотр.

В салоне легковушки обнаружили 40 полиэтиленовых пакетов с кристаллообразным веществом общим весом около 40 кг и “предмет, похожий на пистолет с патронами”. В полиции не уточняют, какое именно наркотическое вещество было в пакетах, но утверждают, что по ценам “черного рынка”, стоимость изъятого составляет около 20 млн грн.

По словам задержанного, он не знал о содержании пакетов, а а только должен был доставить их из другого города и получить за это 1000 гривен. 36-летний мужчина проживает в Киеве и ранее к уголовной ответственности не привлекался.

Водитель задержан в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Изъятые вещественные доказательства направили на экспертизу.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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