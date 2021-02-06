Видеоблог Зеленского, 12 млн вакцин для Украины и московская квартира гражданской жены Козака

06.02.2021, 0:22, Новости дня

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Видеоблог Зеленского о “тройке каналов”

Сегодня вышел новый видеоблог президента Украины Владимира Зеленского. Он почти весь записан на русском и посвящен введению санкций против трех телеканалов – “112 Украина”, ZIK и NewsOne – и их владельца, народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака.

“Тройка этих каналов содержала говорящие армии, которые очень профессионально обманывали и зомбировали”, – сказал Зеленский.

Решение Совета национальной безопасности и обороны Украины законно, логично, оправданно и справедливо, подчеркнул Зеленский. По словам президента, оно основано на данных Службы безопасности Украины, которые пока нельзя публиковать.

В ролике Зеленский также опроверг миф о запрете книг Михаила Булгакова и Бориса Акунина, в саркастической манере ответил на заявления нардепа от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Вадима Рабиновича о “зеленом фашизме” и назвал пятого президента Украины Петра Порошенко “монополистом патриотизма, отцом и матерью Украинского государства”, запутавшим всех своей позицией по санкциям.

Данилов анонсировал санкции против других нардепов

Секретарь СНБО Алексей Данилов сказал, что такие санкции, как ввели против Козака, – не одноразовая акция. По его словам, есть основания, чтобы ввести ограничения против ряда народных депутатов. Санкции в отношении Козака отменить будет невозможно, заявил секретарь СНБО.

12 млн доз вакцины от AstraZeneca и Novavax

Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции COVID-19, разработанных компаниями AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США). Препарат производят по лицензионным соглашениям на мощностях Serum Institute в Индии.

Расследование “Схем” о квартире гражданской жены Козака

Наталья Лавренюк, которую журналисты “Схем” называют неофициальной женой нардепа от ОПЗЖ Козака, владеет квартирой в Knightsbridge Privat Park, одном из самых дорогих жилых комплексов Москвы. По данным расследователей, на момент приобретения в марте 2020 года жилье стояло $13 млн.

Закон об электронных трудовых книжках принят

Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом закон, который предусматривает пятилетний срок для включения в госреестр информации из бумажных трудовых книжек (в этот период будут применяться как бумажные, так и электронные трудовые книжки).

Прогноз Bloomberg по завершению пандемии

Если темпы вакцинации людей от коронавируса останутся такими, как сейчас, мир сможет вернуться к нормальной жизни только через семь лет. К такому выводу пришло агентство Bloomberg, которое отслеживает ситуацию с вакцинацией в мире. Впрочем, аналитики Bloomberg ожидают, что темпы ускорятся. Сейчас, по данным агентства, в мире каждые сутки делают 4,54 млн прививок, (с начала вакцинации – более 119 млн), кампании стартовали в 67 странах.