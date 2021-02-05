Минэкономразвития предсказало замедление инфляция в России

05.02.2021, 23:46, Новости дня

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Инфляция в РФ в феврале замедлится в месячном исчислении до 0,5-0,6% после 0,7% в январе, при этом темпы удорожания некоторых овощей в январе в РФ превышают уровни прошлых лет, следует из обзора.

«По оценке Минэкономразвития России, в феврале продолжится снижение темпов инфляции в помесячном выражении – до 0,5–0,6% месяц к месяцу», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

По данным Росстата, инфляция в РФ в январе замедлилась до 0,67% с 0,83% в декабре, в годовом выражении – ускорилась до 5,2% с декабрьских 4,9%.

Также директор департамента макроэкономического прогнозирования Минэкономразвития Екатерина Власова заявила, что ведомство следит за ситуацией с ценами на лекарства, информирует Минздрав и Росздравнадзор о рисках и колебаниях на фармацевтическом рынке для проработки и принятия сдерживающих мер.

«Мы также внимательно следим за ситуацией с ценами на лекарственные препараты. Оперативно передаем всю информацию о рисках и колебаниях на фармацевтическом рынке коллегам из Минздрава и Росздравнадзора для проработки и принятия сдерживающих мер», – сказала Власова.

Вместе с тем она отметила, что темпы удорожания некоторых овощей в январе в РФ превышают уровни прошлых лет. По ее словам, зафиксированный в январе рост цен на овощи в целом соответствует характерным для января сезонным трендам.

«Однако по ряду позиций темпы удорожания превышают уровни прошлых лет – например, по помидорам, по картофелю, урожай которого в прошлом году сократился. Одним из выходов из данной ситуации видим в проработке дополнительных экономических стимулов, которая находится на контроле у отраслевых ведомств», – сказала Власова.

Ранее глава ведомства Максим Решетников заявил, что доходы россиян будут восстанавливаться в третьем – четвертом кварталах 2021 года.