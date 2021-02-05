Госдеп заявил о поддержке мирного диалога в Белоруссии

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05.02.2021, 23:46, Новости дня
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Вашингтон поддерживает мирный политический диалог в Белоруссии, сообщил представитель Госдепартамента США Нед Прайс. По его словам, результаты президентских выборов 2020 года в стране были подтасованы.

«США поддерживают мирный инклюзивный диалог, который укрепит независимость, суверенитет Белоруссии с правительством, которое поддерживает фундаментальные права народа. Мы продолжим поддерживать народ Белоруссии и народы всего мира, которые сталкиваются с огромной жестокостью, реализуя свои демократические права и свободы», – приводит РИА «Новости» его слова.

Он также назвал подтасованными результаты президентских выборов 2020 года в Белоруссии и сказал, что США поддерживают мирные протесты.

Напомним, массовые протестные акции начались по всей Белоруссии 9 августа, после президентских выборов, по итогам которых действующий глава республики Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов. 23 сентября Лукашенко официально вступил в должность президента Белоруссии. Тихановская в день инаугурации заявила, что отныне не считает Лукашенко легитимным президентом, и назвала его вступление в должность «попыткой захвата власти». Себя Тихановская назвала «символом свободы» Белоруссии.



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