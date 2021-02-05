 

Бывший вице-президент США Пенс запустит подкаст

05.02.2021, 23:28, Новости дня
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Бывший  вице-президент США Майк Пенс будет записывать подкасты. Об этом сам Пенс написал в Twitter.

Бывший соратник 45-го президента США Дональда Трампа присоединился к фонду “Молодая Америка” – консервативной молодежной организации, которая была основана еще в 1969 году.

Young America’s Foundation has been a bulwark of the Conservative Movement, advancing the cause of freedom and ensuring our future leaders embrace America’s founding principles and I am honored to join @yaf as the Ronald Reagan Presidential Scholar. * https://t.co/BgAHX0YfST

— Mike Pence (@Mike_Pence) February 5, 2021

В фонде напомнили, что в свое время спонсировали национальную радиопрограмму 40-го президента США Рональда Рейгана, который в то время был губернатором Калифорнии. Теперь они будут запускать подкаст с Майком Пенсом.

In 1974, YAF sponsored then-California Governor Ronald Reagan’s nationally syndicated radio program.

Now, we’re honored to continue that tradition as YAF launches a podcast with Ronald Reagan Presidential Scholar @Mike_Pence. https://t.co/BWonxiJ5Aw

— YAF (@yaf) February 5, 2021

Фонд анонсирует, что в подкасте Пенс будет рассказывать о своих достижениях на посту вице-президента, о консервативных ценностях, индивидуальной свободе и прочем.

Politico отмечает, что эта деятельность не будет чем-то новым для 61-летнего Пенса: в 90-х он несколько лет вел на радио консервативное шоу The Mike Pence Show до своего избрания в Конгресс в 2000 году и был известным на Среднем Западе консервативным радиоведущим.

Кроме того, он будет вести лекции в кампусе фонда, как только можно будет безопасно возобновить такие мероприятия, прерванные пандемией. 

Накануне Пенс также сообщил, что присоединился к Heritage Foundation – консервативному исследовательскому центру США. Там он будет заниматься вопросами государственной политики в качестве приглашенного научного сотрудника.

Пенс, который последние четыре года был ближайшим союзником Трампа, пока отношения между ними не испортились из-за событий в Капитолии 6 января, выехал вместе с женой в родной штат Индиана. Но у бывшего второго человека в государстве нет ни дома, ни значительного состояния, и ему фактически негде жить, писал Business Insider.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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