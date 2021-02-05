Резников заявил, что санкции в отношении граждан Украины не нарушают закон

05.02.2021, 22:34, Новости дня

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Введение санкций против народного депутата от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Тараса Козака не является нарушением закона Украины. Об этом в эфире программы “Свобода слова Савика Шустера” на канале “Украина” 5 февраля заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, заслуженный юрист Украины Алексей Резников.

“В Украине есть несколько инстанций, которые могут принимать меры пресечения. Это суд, если выдается ходатайство о выборе меры пресечения. Это Национальный банк, который решает, если есть нарушения со стороны банков, Совет нацбезопасности, который является коллегиальным органом и по Конституции имеет право применять меру пресечения, пока идет следствие, проверка. Но так как есть сомнения, подозрения в том, что существует угроза национальной безопасности, СНБО коллегиально принимает решение”, – отметил он.

По его словам, в законе есть перечень субъектов, это иностранцы, иностранные компании, а также другие субъекты, которые находятся под воздействием иностранных компаний.

“Это и есть граждане Украины”, – уточнил Резников.

В соответствии с законом Украины “О санкциях”, их можно применять к иностранному государству, иностранному юридическому лицу, юридическому лицу, находящемуся под контролем иностранного юридического лица или физического лица-нерезидента, иностранцам, лицам без гражданства, а также субъектам, осуществляющим террористическую деятельность.

Президент Украины Владимир Зеленский 2 февраля ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении Козака и принадлежащих ему телеканалов “112 Украина”, ZIK, NewsOne.

По данным издания ZN.UA, санкции против Козака и связанных с ним юридических лиц ввели после расследования спецслужб, в ходе которого установили схемы с поставками угля с оккупированных территорий Украины.

Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

В ответ на это в парламентской фракции ОПЗЖ заявили, что будут инициировать импичмент Зеленского. 4 февраля партия “Оппозиционная платформа – За жизнь” провела съезд, на котором приняла резолюцию о начале процедуры импичмента президента Зеленского. Они считают, что президент “грубо нарушил” Конституцию Украины, подписывая указ. В тот же день в Верховный Суд поступило два иска, которые оспаривают указ Зеленского.

Кроме того, 29 января под санкции попали самолеты, которыми, вероятно, пользовались кум президента РФ, глава политсовета ОПЗЖ, нардеп Виктор Медведчук и Козак. Теперь самолеты не могут входить в воздушное пространство Украины, совершать посадки на территории страны и брать пассажиров.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отметил, что речь идет о каналах из так называемого пула Медведчука. Их “весьма активно и часто открыто используют как инструменты чужой иностранной пропаганды в Украине”, подчеркнул Подоляк.

Блокировка “112 Украина”, ZIK и NewsOne не имеет ничего общего с наступлением на свободу слова, подчеркнула пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. По ее данным, есть подтверждения тому, что эти каналы финансируют из России.

Козак приобрел NewsOne и “112 Украина” в конце 2018 года, ZIK – летом 2019-го. Зеленский в 2019 году заявлял, что Козак и Медведчук – это “одна история” в контексте владения украинскими телеканалами.

К вечеру 3 февраля Министерство культуры и информационной политики Украины направило официальный запрос в YouTube о закрытии аккаунтов телевизионных каналов “112 Украина”, ZIK и NewsOne.

Украинские санкции против трех СМИ поддержали в США и странах Евросоюза.

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