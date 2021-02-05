 

Украина должна получить все дозы китайской вакцины от COVID-19 до конца мая

05.02.2021, 21:44, Новости дня
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Первая партия вакцины CoronaVac – 700 тыс доз – производства китайской компании Sinovac должна поступить в Украину не позднее 31 марта. Об этом 5 февраля сообщила экспертная организация StateWatch.

Вторая партия вакцин в размере 1,2 млн доз  должна поступить не позднее 31 мая.

“Если до 31 мая компания “Лекхим” не поставит всю вакцину, банк должен будет вернуть ГП “Медицинские закупки” 100% уплаченной предоплаты. Стороны также могут подписать дополнительные соглашения для продления срока поставки вакцин в Украине”, – отмечено в сообщении.

В случае нарушения договора поставки “Лекхим” должен будет вернуть 964,3 млн грн.

“Договор также предусматривает штрафные санкции за нарушение сроков поставки: пеня в размере 0,1% от цены продукции, срок поставки которой нарушен, за каждый день просрочки. Если нарушение срока более 30 дней, то дополнительно предусмотрен  штраф в размере 7% от цены продукции, срок поставки которого нарушен”, – уточнили в организации.

1,9 млн доз вакцины CoronaVac производства китайской компании Sinovac Минздрав планирует закупить у украинской компании “Лекхим”, которая получила квоту на ввоз в Украину 5 млн доз вакцины от Sinovac Biotech в первом полугодии 2021 года. Ожидается, что первые 700 тыс. доз поставят в Украину до конца февраля.

25 января Зеленский анонсировал получение страной “первого миллиона” доз вакцины от коронавирусной инфекции COVID-19 “от ведущей мировой компании”. Он высказал уверенность, что вакцинация начнется в феврале.

29 января Зеленский подписал закон, позволяющий зарегистрировать в Украине вакцины от коронавируса. Документ, в частности, запрещает регистрацию препаратов, разработанных в стране-агрессоре (России).

Зеленский говорил, что вакцинация украинцев будет бесплатной.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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