Умер сыгравший в фильме «Достать ножи» актер
05.02.2021, 21:42,
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Канадский актер Кристофер Пламмер, сыгравший в фильмах «Достать ножи» и «Поющие в терновнике», умер в возрасте 91 года.
На 92-м году жизни умер канадский актер, лауреат премии «Оскар», Кристофер Пламмер. Он снялся более чем в 100 фильмах, включая «Звуки музыки», «12 обезьян», «Игры разума», «Сокровище нации», «Начинающие», «Девушка с татуировкой дракона» и «Все деньги мира», передает ТАСС со ссылкой на Deadline. Сообщается, что он скончался в пятницу в своем доме в штате Коннектикут.
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