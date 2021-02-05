Миронов призвал возбудить уголовное дело после слов Невзорова о Космодемьянской

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05.02.2021, 21:42, Новости дня
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Руководитель «Справедливой России» Сергей Миронов выступил за возбуждение уголовного дела в отношении журналиста Александра Невзорова после его высказываний о Герое Советского Союза Зое Космодемьянской.

«Выражаю крайнее возмущение домыслами о героизме советских людей в годы Великой Отечественной, прозвучавшими 3 февраля в программе «Невзоровские среды» радиостанции «Эхо Москвы», – сообщил Миронов в соцсетях, передает РИА «Новости».

Он напомнил, что президент Владимир Путин порекомендовал Госдуме установить запрет на публичное отождествление роли СССР и фашистской Германии во Второй мировой войне, и отметил, что это «правильный шаг».

«Вчерашний демарш не просто ставит на одну доску палачей и героев, а меняет их местами. Ведь это не фашистские захватчики, а патриоты, оказывается, обрекали на смерть «несчастных русских крестьян». Чтобы на такое отреагировать должным образом, новые нормы не нужны. У нас есть пункт 2 статьи 354.1. УК РФ «Реабилитация нацизма», по которому можно сесть на пять лет. Самое время его применить», – подчеркнул политик.

Он добавил, что подвиг Космодемьянской вызывает ненависть «либеральных русофобов», так как самопожертвование и верность родине им недоступны.

«И тогда сытые жлобы, сидя в теплой студии, начинают рассуждать, что так или не так сделала девочка, которая в ночь и мороз шла в тыл врага, такой или не такой приказ она выполняла», – добавил он.

Ранее журналист Александр Невзоров в эфире своей программы на «Эхо Москвы» рассуждал о новом фильме, посвященном Зое Космодемьянской. Он заявил, что убитая фашистами девушка якобы не совершила никакого подвига. «Заслуги-то никакой не было… Фанатик, исполняющий преступный приказ», – сказал он.

Российское военно-историческое общество после этого подало в Генпрокуратуру заявление с обвинением Невзорова в нарушении статьи 354.1 УК РФ (реабилитация нацизма). «Заслуги Космодемьянской Зои признаны государством, о чем свидетельствует высокое звание Героя Советского Союза, присужденное посмертно. Попытки переоценить действия Героя Советского Союза фактически являются клеветой на Советское государство и фальсификацией исторической правды», – говорится в заявлении РВИО.

Телеведущий Николай Сванидзе, комментируя газете ВЗГЛЯД высказывание Невзорова, пояснил, что «Зоя Космодемьянская, несомненно, героическая девушка, но ее подвиг нужно рассматривать отдельно от преступного советского приказа».



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