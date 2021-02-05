Samsung выпустит новую модель смартфона Galaxy M02

05.02.2021, 20:00, Новости дня

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Как сообщили в южнокорейской компании Samsung, вскоре состоится официальная презентация еще одной модели смартфона Galaxy M02. В связи с этим разработчик опубликовал в сети некоторые характеристики нового устройства.

Гаджет получит экран с размером диагонали 6,5 дюйма. Также в нем будет установлена емкая аккумуляторная батарея на 5000 мАч. Однако низкая цена явно станет приятной новостью для любителей бюджетного сегмента. Ведь стоимость нового смартфона должна составлять менее сотни американских долларов!

Цену удалось снизить за счет использования бюджетных комплектующих. Так, здесь использован дисплей типа Infinity-V, обеспечивающий картинку с разрешением 1600 на 720 пикселей. Кроме того, устройство построено вокруг 4-ядерного процессора MediaTek MT6739W (3 Гб оперативной и 32 Гб основной памяти).