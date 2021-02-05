 

Samsung выпустит новую модель смартфона Galaxy M02

05.02.2021, 20:00, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Как сообщили в южнокорейской компании Samsung, вскоре состоится официальная презентация еще одной модели смартфона Galaxy M02. В связи с этим разработчик опубликовал в сети некоторые характеристики нового устройства.

Гаджет получит экран с размером диагонали 6,5 дюйма. Также в нем будет установлена емкая аккумуляторная батарея на 5000 мАч. Однако низкая цена явно станет приятной новостью для любителей бюджетного сегмента. Ведь стоимость нового смартфона должна составлять менее сотни американских долларов!

Цену удалось снизить за счет использования бюджетных комплектующих. Так, здесь использован дисплей типа Infinity-V, обеспечивающий картинку с разрешением 1600 на 720 пикселей. Кроме того, устройство построено вокруг 4-ядерного процессора MediaTek MT6739W (3 Гб оперативной и 32 Гб основной памяти).



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.01 / Верховный суд Южной Кореи оставил в силе приговор экс-президенту страны

18.09 / Кравчук требует от боевиков допустить Красный Крест к незаконно удерживаемым в ОРДЛО украинцам

18.12 / “Россия просто не заинтересована в прекращении конфликта”. Миссия Украины при ОБСЕ отреагировала на заявление вице-спикера Госдумы РФ

03.10 / Das Erste – Кипр отозвал своё вето — в ЕС согласовали санкции против Белоруссии

27.06 / “Ростову” разрешили сыграть с “Арсеналом” основным составом

12.01 / В “Слуге народа” отреагировали на санкции США: Шаги Дубинского часто не совпадали с позицией фракции

17.11 / Из-за коронавируса португальцы приучаются выпивать с самого утра

26.08 / Азербайджан анонсировал новые поставки нефти в Белоруссию

24.06 / Безопасности в мире угрожают Россия и Китай – генсек НАТО

29.11 / BFM TV – во Франции COVID-19 вынудил студентов обращаться за продовольственной помощью

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска