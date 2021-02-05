В смартфонах на Android добавится функция измерения пульса

05.02.2021, 20:00, Новости дня

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Ранее функции, связанные с измерениями пульса, кровяного давления и пр. устанавливались только в фитнес-браслетах и умных часах. Но компания Google решила изменить ситуацию.

Как стало известно из достоверных источников, вскоре разработчик добавит возможность измерять пульс на смартфоны, работающие с операционной системой Android. В качестве измерительного прибора инженеры предлагают использовать основную камеру.

Посмотрим, чем теперь ответят производители наручных смарт-гаджетов, говорят эксперты. Ведь Google в буквальном смысле начал отбирать у них основное конкурентное преимущество – уникальный функционал. Не исключено, что будущие модели умных часов станут отличаться от смартфонов только размером экрана.