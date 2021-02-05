TikTok станет доступным на телевизорах с ОС Android TV

05.02.2021, 20:00, Новости дня

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Вскоре в социальную сеть TikTok можно будет войти даже через телевизоры, оснащенные операционной системой Android TV. Об этом сообщает сам разработчик. Однако уже сейчас она доступна и для владельцев приставок е Chromecast with Google TV.

Напомним, что TikTok признали самой популярной в мире социальной сетью прошлого года. Правда, в данном ресурсе уже появлялись серьезные проблемы. Возможно, именно этот факт и заставил разработчиков расширить круг устройств для доступа к аккаунтам, чтобы как можно дольше сохранить свое лидерство на рынке.

Кстати, при помощи телевизора можно просматривать сообщение в данной соцсети без учетной записи. Если нужно войти в свой аккаунт, достаточно просканировать QR-код.