 

У спутниковой системы Starlink уже 10 тысяч пользователей

05.02.2021, 20:00, Новости дня
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Компания Илона Маска подала заявку на регистрацию своей спутниковой системы Starlink как полноценной телекоммуникационной компании. Для этого уже есть все предпосылки. Количество пользователей спутникового Интернета, предлагаемого в SpaceX, превысило 10 тысяч человек.

Напомним, что идея Маска состоит в том, чтобы обеспечить стопроцентное покрытие поверхности Земли высокоскоростным Интернетом. Для этого на орбиту запущено уже множество спутников. Но работа еще не подошла даже к середине. Поэтому интернет-связь доступна далеко не во всех регионах.

Официальная регистрация в качестве телекоммуникационной компании необходима Starlink, чтобы получить от правительства Соединенных Штатов финансирование в размере 855 миллионов долларов, отмечают эксперты.



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