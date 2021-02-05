“Засуньте в ж…пу эти справки своему пи…расу руководителю”. Кива обматерил журналиста Bihus.Іnfo, тот в ответ анонсировал новое расследование

05.02.2021, 18:08, Новости дня

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Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Илья Кива 4 февраля обматерил руководителя Bihus.Іnfo Дениса Бигуса после того, как журналист проекта Даниил Мокрик спросил его об отмывании денег через конвертационные центры. Видео разговора опубликовано на YouTube-канале Pavlovsky News.

“Я знаю одно, что ваш руководитель – пи…рас и гомосексуалист… Вы являетесь пособником пи…раса… Вы занимаетесь дешевым пи…жом и провокациями”, – заявил Кива в кулуарах Верховной Рады журналисту.

Мокрик в ответ напомнил Киве, что он “живет на его налоги”, после чего нардеп предложил, чтобы Бигус заплатил налоги “за все украденные им деньги”.

Кива заверил, что против него не открыто ни одно уголовное дело. “У меня все дела закрыты… Если у вас есть доказательства, обращайтесь в правоохранительные структуры, вы занимаетесь только дешевым пи…жем и провокациями”, –сказал нардеп.

После того, как Кива несколько раз оскорбил журналиста и его руководителя, он предложил: “Засуньте мне в ж…пу эти справки [от СБУ]”. Сразу же депутат исправил себя: “Нет, своему пи…расу руководителю”.

Свой стиль общения Кива объяснил так: “Какие вопросы – такие и ответы. Как зашел, то и надел”.

ВИДЕОВидео: Pavlovsky News / YouTube

Сегодня Мокрик на своей странице в Facebook отметил, что единственным прямым ответом нардепа на вопрос было “Да мне похуй, похуй”, и пообещал, что вскоре Bihus.Іnfo обнародует результаты нового расследования о Киве.

Кроме того, он прокомментировал поведение своего собеседника. По мнению журналиста, оно позорит не только фракцию “ОПЗЖ”, но Верховную Раду и все государство.

“То, что о быдлячестве Кивы молчит ВР и Комитеты по свободе слова и депутатской этике – это лицо парламента. То, что законы в Украине принимает и доступ к парламентской трибуне имеет человек с явными нарушениями – это катастрофа. И насмешка над налогоплательщиками”, – написал журналист.

https://www.facebook.com/danylo.mokryk/posts/10159008866348700

В 2020 году журналисты-расследователи программы “Наши деньги с Денисом Бигусом” обнаружили у Кивы незадекларированную квартиру на улице Лютеранской в центре Киева. Сам нардеп в декларации указал, что живет в однокомнатной квартире на Харьковском массиве, однако соседи уверяют, что никогда его там не видели.

Кроме того, по данным декларации Кивы, он получил 1,2 млн гривен за год, сдавая в аренду жомовую яму в Полтавской области.

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Относительно Кивы открыли уголовное производство за отказ опровергнуть клевету на погибшую активистку Екатерину Гандзюк. Суд удовлетворил иск отца Гандзюк, депутат год не выполнял решение суда.

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