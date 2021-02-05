В Латвии планируют штрафовать за просмотр российского ТВ

05.02.2021, 18:06, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Латвийский Сейм (парламент) принял поправку к закону, согласно которой зрителей могут штрафовать за нелегальный просмотр спутниковых каналов, предполагается, что эта мера поможет ограничить доступ к российскому телевидению.

Закон запрещает использовать услуги «подпольных» операторов спутникового вещания не только в коммерческих, но и в других целях, пишет Delfi.

По словам авторов законопроекта, использование таких нелегальных систем для физлиц пока не предусматривает штраф. Но, если количество абонентов нелегальных услуг не удастся сократить, может быть введена и административная ответственность для частных лиц.

Напомним, кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Вместо них зрителю будут предложены телеканалы LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21.