 

В Латвии планируют штрафовать за просмотр российского ТВ

05.02.2021, 18:06, Новости дня
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Латвийский Сейм (парламент) принял поправку к закону, согласно которой зрителей могут штрафовать за нелегальный просмотр спутниковых каналов, предполагается, что эта мера поможет ограничить доступ к российскому телевидению.

Закон запрещает использовать услуги «подпольных» операторов спутникового вещания не только в коммерческих, но и в других целях, пишет Delfi.

По словам авторов законопроекта, использование таких нелегальных систем для физлиц пока не предусматривает штраф. Но, если количество абонентов нелегальных услуг не удастся сократить, может быть введена и административная ответственность для частных лиц.

Напомним, кабельный оператор Латвии Tet прекратил ретрансляцию крупнейших российских телеканалов – ПБК (ретранслятор программ Первого канала РФ в странах Балтии), «НТВ Мир», «Рен ТВ Балтия», «Кинокомедия» и «Киномикс».

Вместо них зрителю будут предложены телеканалы LTV7, 1+2, 3+, Мир, TVCi, Дождь, UATV, Здоровое ТВ, Eureka HD, Пятница, Current Time, TV21.



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