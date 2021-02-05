Юрист: Поведение Навального показывает, что он не собирается исполнять российские законы

05.02.2021, 18:06, Новости дня

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«Навальный вновь позволил себе оскорбить Игната Артеменко, теперь глаза в глаза. И это наглядно демонстрирует отношение Алексея к людям даже не с юридической точки зрения, а с моральной: человек ведет себя просто безобразно», – сказала газете ВЗГЛЯД юрист Сталина Гуревич. Так она прокомментировала заседание Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете Навального в отношении ветерана войны.

«Я не могу оценивать перспективы самого дела по оскорблению Игната Артеменко, потому что не занималась им как адвокат. Могу лишь сказать, что с точки зрения действующего законодательства суд выслушает все стороны и примет решение, исходя из внутреннего убеждения и на основании объема представленных доказательств виновности, либо невиновности подсудимого. Статья УК в данном случае не предусматривает лишения свободы по этому правонарушению», – сказала Гуревич, напомнив, что Навальному грозит лишь штраф или обязательные работы.

«Что касается поведения Навального в зале суда, то оно абсолютно неэтично, – уверена Гуревич. – Судья уже сделала ему два предупреждения и в третий раз уже может удалить его из зала вплоть до окончания процесса. За все мои 15 лет адвокатской практики могу припомнить лишь один случай подобного поведения. Тогда подсудимого удалили из разбирательства за неэтичное поведение – он позволил себе оскорбление в адрес одного из участников процесса, да и то легкое».

Поведение Навального наглядно показывает, что российские законы его не очень интересуют и исполнять их он не собирается, добавила адвокат. «Навальный может быть согласен или несогласен с обвинением, может защищаться, представлять ходатайства. Он может считать себя «невинно пострадавшим». Но это не отменяет элементарной морали. Навальный чисто по-человечески ведет себя просто некрасиво», – подытожила Гуревич.

Напомним, в пятницу состоялось заседание Бабушкинского суда, на котором рассматривалось дело об оскорблении 95-летнего ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко. Подсудимым по делу проходит блогер Алексей Навальный, он несколько раз допустил оскорбительные высказывания в адрес ветерана. В середине дня заседание было прервано, потому что Артеменко стало плохо, ему вызвали скорую.

Ранее ветеран потребовал от Навального публичных извинений и попросил огласить его показания, данные во время предварительного следствия, так как плохо себя чувствует. Следующее заседание суд назначил на 12 февраля.

Дело было возбуждено еще минувшим летом из-за комментариев блогера к видео, на котором ветеран Игнат Артеменко выступил в поддержку изменений в Конституцию. Навальному вменяется статья за клевету (ч. 2 ст. 128.1 УК РФ).

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве и отправил его в колонию общего режима.