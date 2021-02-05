 

В браузере Chrome устранена еще одна критическая уязвимость

05.02.2021, 17:18, Новости дня
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Как сообщают представители компании Google, ранее замеченная критическая уязвимость в популярном браузере Chrome уже устранена. Для того чтобы избавиться от нее, пользователям достаточно установить последние обновления.

Речь идет о сборке под номером 88.0.4324.150, которая идет для операционных систем Windows, Linux, а также macOS. Напомним, что в данной версии была найдена так называемая уязвимость нулевого дня, получившая код CVE-2021-21148.

Наличие данного недостатка открывало возможность для злоумышленников легко устанавливать вредоносные программы на устройства своих жертв и получать конфиденциальную информацию. Разработчик принялся за решение проблемы, как только стало известно о ее существовании.



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