 

В Ивано-Франковской области ужесточили карантин

05.02.2021, 17:14, Новости дня
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В Ивано-Франковской области из-за роста количества больных коронавирусом в течение последних пяти дней решили усилить карантин. Такое решение приняли 4 февраля на заседании региональной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций.

В области решили ввести следующие меры:

ограничить проведение массовых мероприятий с участием более 20 человек;
запретить осуществление регулярных и нерегулярных перевозок пассажиров в количестве большем, чем количество мест для сидения;
ограничить проведение дискотек, работу развлекательных заведений (ночных клубов), деятельность заведений общественного питания с организацией досуга, в том числе проведение праздничных мероприятий, банкетов, публичных событий;
усилить контроль за масочным режимом в общественных местах.

Также в регионе решили увеличить количество тестирований на COVID-19, усилить работу по контролю за соблюдением ограничительных мероприятий и с помощью спецтехники с громкоговорителями объявлять информацию о мерах по предотвращению болезни.

С начала пандемии в области коронавирус подтвердили у 50 266 человек, из них 43 459 выздоровели, а 971 человек умер.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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