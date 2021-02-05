“Слишком жарко”. Актриса из “Сватов” снялась в просвечивающемся платье
05.02.2021, 16:20,
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Украинская актриса Анна Кошмал 4 февраля в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в белом просвечивающемся платье.
Актриса позирует, сидя в кресле, закинув ногу на ногу, а в руке держит перо павлина.
“Особенный день”, – подписала она публикацию.
“Слишком жарко”, – отреагировали на фото подписчики.
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25-летняя актриса Анна Кошмал впервые появилась на съемочной площадке в 2011 году. За девять лет кинокарьеры она сыграла 33 роли. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале “Сваты” на “1+1”.
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