 

“Слишком жарко”. Актриса из “Сватов” снялась в просвечивающемся платье

05.02.2021, 16:20, Новости дня
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Украинская актриса Анна Кошмал 4 февраля в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в белом просвечивающемся платье.

Актриса позирует, сидя в кресле, закинув ногу на ногу, а в руке держит перо павлина.

“Особенный день”, – подписала она публикацию.

“Слишком жарко”, – отреагировали на фото подписчики.

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Публикация от Anna Koshmal (@smorkovkina)

25-летняя актриса Анна Кошмал впервые появилась на съемочной площадке в 2011 году. За девять лет кинокарьеры она сыграла 33 роли. Известность актрисе принесла роль Жени в сериале “Сваты” на “1+1”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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