Журналист Лямец: Именно Рожкова выдала банку Коломойского приказ переоформить залоги по кредитам, которые “ПриватБанк” выдавал своим владельцам

05.02.2021, 15:26, Новости дня

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Окружной административный суд Киева продемонстрировал, что не хочет вмешиваться в “разборку” двух заместителей председателя Нацбанка Украины с Советом НБУ, поэтому он отклонил их иски и дал пять дней на сбор доказательств, что их делами должен заниматься именно ОАСК. Об этом в своем блоге на сайте “Бизнес.Цензор” написал 4 февраля журналист, экс-главред “Экономической правды”, автор проекта Politicus Vulgaris Сергей Лямец.

“В переводе это значит: суд решил не вмешиваться в эту разборку и хочет переложить крайне сложное дело на кого-то другого”, – считает он.

Лямец отметил, что судебные иски касаются контроля над НБУ, что означает контроль денег и платежей всей страны, а это – “невероятная власть”.

“Два зампреда НБУ – Екатерина Рожкова и Дмитрий Сологуб – борются за власть в Нацбанке. Они хотят, чтобы суд признал незаконными выговоры, которые вынес им Совет Нацбанка. Эти выговоры стали причиной, по которой их хотели уволить, а по факту – лишили полномочий. Сегодня Рожкова и Сологуб – “бедные родственники” в правлении НБУ. Но они еще в правлении. И надеются вернуть все назад. Все – это контроль над Национальным банком. Теперь можете понять, почему ОАСК включил заднюю? Простое решение суда приводит к тому, что меняется главный контролер всех денег страны. Вау! Нужно хорошо подумать, ввязываться ли в эту историю”, – объяснил он мотивацию судей ОАСК.

Сразу отказать в иске суд не решился, считает Лямец.

“Конечно, Рожковой и Сологубу можно отказать совсем. Но это решение дорого стоит. Лично я считаю, что глава суда Павел Вовк мог бы обменять такое решение на окончание преследования со стороны НАБУ. Только не говорите, что власть не может предложить ему такую сделку. Если так пошло, возможно, ее может предложить Рожкова – только в обмен на решение в свою пользу. Пять дней, которые дал суд, могут быть предложением к торгам. А могут быть предвестием того, что Рожковой и Сологубу ничего не светит. Это просто гипотеза, но посмотрим. Возможно, все просто закончится тем, что суд не станет ввязываться в эту довольно стремную историю. Оправдывать чиновников, которым вынесли два выговора, – не слишком радостное занятие”, – написал журналист.

Он добавил, что история с Рожковой имеет международный аспект, так как раньше у нее были хорошие связи в МВФ, но теперь новый глава НБУ Кирилл Шевченко “не хуже нее пришелся ко двору”.

“Причем здесь суд? Ну не знают в ОАСК, на кого сейчас делают ставку наши международные партнеры. Вдруг еще на Рожкову? Тут важно не ошибиться. На кону – долгие годы безоблачного будущего суда и его судей”, – заявил Лямец.

Журналист считает, что в паре двух зампредов ведущую скрипку играет именно Рожкова, Сологуб выполняет важную роль массовки, но без него Рожкова выглядела бы как просто цепляющаяся за должность чиновница, а с ним они вместе – “жертвы произвола коррумпированной и злобной власти”.

“После ухода Валерии Гонтаревой Рожкова фактически руководила НБУ. Наличие целого председателя Якова Смолия ее нисколько не смущало: Смолий не претендовал, да и тихушничать наверняка было выгодно. Он ушел тихо, никто ему не бросил камня в спину. Тоже хорошо. При новом председателе Рожкова тоже намеревалась управлять Нацбанком. То есть, глава Совета НБУ Богдан Данилишин был прав: она воспринимает НБУ как собственную вотчину. Но тут нашла коса на камень. Кирилл Шевченко оказался не только профессионалом (то есть, могу), но и с амбициями (хочу). И судя по первым шагам, он также счастливый обладатель качества везения (получается)”, – перечислил он.

Анализируя список тех, кто сейчас судится с Нацбанком, он отметил группу собственников банков, которые НБУ ликвидировал при руководстве Валерии Гончаровой, а также группу бывших собственников “ПриватБанка”.

“По озвученным НБУ данным, только [экс-совладелец “ПриватБанка” Игорь] Коломойский с соратниками вывели из банка $5,5 миллиардов! Сегодня их преследуют в судах Британии и США. У меня есть вопросы к поведению украинской стороны в этих процессах, но это другой вопрос. Я хотел бы обратить внимание, что в свое время именно Рожкова выдала банку Коломойского приказ переоформить залоги по кредитам, которые “ПриватБанк” выдавал своим владельцам. Так вместо заводов и крупных объектов в залоге у банка остались в лучшем случае офисы, а в худшем – отличные дырки от бублика. Так что вполне возможно, что Рожкова и бывшие владельцы “Привата” не так уж и враждуют между собой. А публикация “пленок Рожковой” и знаменитых фото с отдыха – это такие себе нюансы отношений”, – написал Лямец.

В третьей группе истцов в делах по НБУ – сами Рожкова и Сологуб, добавил он.

“Несмотря на казалось бы разные ситуации, все они судятся за одно и то же: за деньги. Только если бывшие владельцы банков и “Привата” за свои деньги, то Рожкова и Сологуб – за все деньги страны. Вот такая интрига развивается в Окружном административном суде Киева”, – подытожил автор колонки.

2 октября совет НБУ объявил выговор Рожковой и Сологубу и выразил недоверие. Причиной такого решения в НБУ назвали “нарушение распорядительных актов НБУ, кодекса этики работника НБУ, правил внутреннего распорядка для работников НБУ, нарушение требований Кодекса законов о труде”.

Рожкова сказала, что причиной выговора может быть ее и Сологуба общение со СМИ. “Ничего крамольного, что бы шло вразрез с “генеральной линией партии”, не озвучивалось. Мы говорили, что независимость НБУ – это о коллегиальности. Что новой команде нужно немного времени, чтобы сработаться. И все в таком духе. Не верите, что в 2020 году могут объявлять выговор за общение со средствами массовой информации? Я тоже до конца не верила, что цензура дошла до стен Национального банка. Но чему удивляться, если решение принималось “ночью нагло топором”, – заявила она.

Сологуб назвал дикостью объявление выговора и недоверия ему и Рожковой. В интервью “Интерфакс-Украина”, вышедшем 24 сентября, он говорил, что Киев потерял возможность получить два транша МВФ до конца года, поэтому нужно стараться получить один.

Комментируя выговор Рожковой и Сологубу, глава совета НБУ Богдан Данилишин сказал, что “некоторые пытаются навязывать обществу личные взгляды”.

Член совета Виталий Шапран назвал действия совета НБУ “педагогическими” и сказал, что объявление недоверия и выговор не означают увольнения Рожковой и Сологуба. “Если они изменятся, будут искать наши голоса, будут работать, подойдут к нам, объяснят свою позицию, например, то все возможно в дальнейшем”, – заявил Шапран.

В МВФ отреагировали на объявление выговора Рожковой и Сологубу. Постоянный представитель Фонда в Украине Йоста Люнгман напомнил, что критерии управления Нацбанком Украины были разработаны в консультациях со специалистами МВФ, и призвал придерживаться их.

По словам главы Нацбанка Кирилла Шевченко, выговоры Рожковой и Сологубу были сделаны за нарушение политики коммуникаций.

После выговора Рожкову лишили ряда полномочий по регулированию банковской сферы. Сама Рожкова считает, что решение о перераспределении полномочий “не соответствует лучшим мировым практикам”.

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