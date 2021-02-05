 

Бабкина прооперировали в Австрии

05.02.2021, 15:26, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Австрийские медики прооперировали украинского музыканта Сергея Бабкина, у которого в январе украинские офтальмологи диагностировали редкое заболевание глаз. Об этом 5 февраля в  Instagram Stories сообщила его супруга, блогер Снежана Бабкина. 

“Сделали”, – написала она, обнародовав фото артиста после операции.

На снимке Бабкин запечатлен в темных очках.

Фото: snezhana_babkina / Instagram

4 февраля Бабкина написала в Instagram, что им предстоит еще одна поездка в Вену.

“Завтра делают один (самый трудный) глаз. И это хорошая новость, потому как утром и этой операции могло не быть. Потом мы улетаем и должны вернуться через три недели для манипуляций со вторым глазом”, – отметила она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

24 января Сергей Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали редкое заболевание глаз, в связи с чем ему предстоит операция на глазах в Австрии. “Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это в карантинное время капец как сложно!” – заявил он тогда.

Бабкин подчеркнул, что был приятно удивлен, когда узнал, во сколько обойдутся обследование и операция в зарубежной клинике. 

Спустя несколько дней выяснилось, что причиной ухудшения зрения стала инфекция в почках. 

Сергей Бабкин родился в 1978 году в Харькове, где и сейчас проживает вместе с семьей. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Бабкин увлекается йогой и занимается стрельбой из револьвера.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

24.09 / Болгария высылает двух российских дипломатов

12.01 / Euronews – Европа вошла в новый год с новой волной пандемии COVID-19

10.07 / Названы специи, которые помогают в профилактике онкологических заболеваний

11.07 / Трамп рассказал, хочет ли он вывести США из НАТО

26.09 / 3,5 тыс американских компаний подали иск против администрации Трампа

01.10 / Спасатели продолжают тушить лесные пожары в Луганской области. Под угрозой более 30 населенных пунктов

07.08 / Генпрокуратура требует изъять у Абызова 32 миллиарда в пользу государства

08.10 / В РФ появится возможность «обнуления» нарушений ПДД

14.11 / Умер Армен Джигарханян

22.12 / Болсонару продолжает недооценивать коронавирус, несмотря на рекордное число заражений

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска