Бабкина прооперировали в Австрии

05.02.2021, 15:26, Новости дня

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Австрийские медики прооперировали украинского музыканта Сергея Бабкина, у которого в январе украинские офтальмологи диагностировали редкое заболевание глаз. Об этом 5 февраля в Instagram Stories сообщила его супруга, блогер Снежана Бабкина.

“Сделали”, – написала она, обнародовав фото артиста после операции.

На снимке Бабкин запечатлен в темных очках.

Фото: snezhana_babkina / Instagram

4 февраля Бабкина написала в Instagram, что им предстоит еще одна поездка в Вену.

“Завтра делают один (самый трудный) глаз. И это хорошая новость, потому как утром и этой операции могло не быть. Потом мы улетаем и должны вернуться через три недели для манипуляций со вторым глазом”, – отметила она.

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Публикация от Снежана Бабкина (@snezhana_babkina)

24 января Сергей Бабкин сообщил, что во время медосмотра у него диагностировали редкое заболевание глаз, в связи с чем ему предстоит операция на глазах в Австрии. “Сейчас мы занимаемся организацией поездки, а это в карантинное время капец как сложно!” – заявил он тогда.

Бабкин подчеркнул, что был приятно удивлен, когда узнал, во сколько обойдутся обследование и операция в зарубежной клинике.

Спустя несколько дней выяснилось, что причиной ухудшения зрения стала инфекция в почках.

Сергей Бабкин родился в 1978 году в Харькове, где и сейчас проживает вместе с семьей. За годы музыкальной карьеры певец выпустил 11 альбомов. Бабкин увлекается йогой и занимается стрельбой из револьвера.

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