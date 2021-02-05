Лавров назвал ЕС ненадежным партнером

05.02.2021, 15:24, Новости дня

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Евросоюз на текущий момент не является надежным партнером России, но в Москве рассчитывают, что Брюссель займется своими коренными интересами, сообщил глава МИД Сергей Лавров по итогам переговоров с верховным представителем ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозепом Боррелем.

Комментируя возможные новые санкции стран Запада из-за дела Алексея Навального, Лавров признал, что в Москве уже привыкли к односторонним рестрикциям ЕС, не имеющим легитимного основания. «Поэтому мы свою жизнь выстраиваем, исходя из того, что Евросоюз является ненадежным партнером, по крайней мере на данном этапе», – цитирует министра ТАСС.

По его словам, принцип солидарности между странами ЕС привел к их единой позиции по делу Навального. «Но уверен, что нелепость такого подхода прекрасно понимает большинство политиков в Европе, – отметил он. – Римское право гласит: бремя доказательства лежит на обвинителе. Ровно этого мы и просим, больше ничего».

«Надеюсь, что стратегический обзор, который грядет, все-таки обратит внимание на коренные интересы Евросоюза в своем ближайшем соседстве, – указал Лавров. – Надеюсь, что сегодняшние переговоры помогут выйти на более конструктивную траекторию. Мы к этому готовы».

Напомним, во вторник Симоновский суд Москвы удовлетворил ходатайство столичного УФСИН о замене условного наказания блогеру Алексею Навальному на реальное по делу о мошенничестве в отношении компании «Ив Роше» сроком на 3,5 года и отправил его в колонию общего режима, зачтя проведенный под домашним арестом срок.

На заседание 2 февраля приехало около 20 представителей иностранных посольств, в том числе США, Болгарии, Польши, Латвии, Австрии, Швейцарии и Франции. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что присутствие иностранных дипломатов на суде по делу российского гражданина Навального является вмешательством во внутренние дела страны. Она также заявила, что Москва рекомендует странам Запада, которые выступили с призывом освободить блогера, не вмешиваться в дела РФ и заняться собственными проблемами.