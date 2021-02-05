 

Пинчук: Галстук и свитер Зеленского я подарил Фуксману, мужу Бережной

05.02.2021, 13:38, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский скульптор Олег Пинчук в интервью изданию “ГОРДОН” рассказал, что с некоторыми представителями разных сил, в том числе Партии регионов, прервал отношения не только из-за политики.

“Со многими нас разделяет расстояние. Я вспоминаю аукционы, которые проводила Елена Пинчук, а вел [Владимир] Зеленский (на то время шоумен, сейчас – президент Украины. – “ГОРДОН”), и в зале сидели в том числе депутаты от Партии регионов. Я тогда торговался за галстук и свитер Владимира Зеленского. Они стоили приличных денег. Я купил их и подарил Боре Фуксману, известному бизнесмену, имеющему отношение к гостинице Hilton, гражданскому мужу [покойного нардепа от Партии регионов] Иры Бережной, отцу их ребенка. Это был аукцион в рамках акции “Анти-СПИД”, и вот Боря Фуксман получил хороший подарок от меня. Не знаю, правда, куда он эти галстук и свитер дел.

На предложение оценить деятельность Зеленского в качестве президента Пинчук ответил, что не комментирует и не критикует политиков.

“Как правило, политика сопровождается такими же манипуляции, как и в искусстве. Вам обещают одно, а получаете вы другое”, – отметил он.

По поводу людей искусства в политике Пинчук сказал, что это право каждого.

“Художники и политики – одинаковые вруны. Непонятно, кто из них больше врет: политик или художник”, – заявил он.

Полный текст интервью с Олегом Пинчуком можно прочитать здесь.

Олег Пинчук – родился в городе Дрогобыч в 1960 году. Окончил факультет скульптуры Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры (НАОМА), учился в Высшей школе визуального искусства в Женеве. С 1990 года – член Союза художников Украины. Работы Пинчука находятся в коллекциях Национального художественного музея Украины, Венского музея искусств, частных коллекциях.

Ирина Бережная, которую упомянул Пинчук, была депутатом Верховной Рады VI и VII созывов. 5 августа 2017 года она погибла в ДТП в Хорватии. Ее дочь Даниэлла не пострадала. Несколько дней спустя Фуксман признался, что является отцом ребенка Бережной.


Виктория ВОРОНИНА
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

27.06 / “Впечатленный увиденным, Зеленский заявил”. Херсонские журналисты бойкотировали новости о визите президента из-за отказа в аккредитации

19.08 / С начала года в Украине изъяли и уничтожили более 41 тыс. взрывоопасных предметов

23.07 / Преемник внедорожника Great Wall Hover примет участие в автосалоне в Чэнду

11.07 / В мире: Зачем Египет внедрил шпиона в правительство ФРГ

04.09 / После отравления Навального НАТО потребовал от России передать Организации по запрещению химоружия все данные о программе “Новичок”

19.09 / Байден: выбор нового судьи Верховного суда должен сделать победитель президентских выборов

03.02 / Ограничения дорожного движения сняли в Москве

18.10 / Индия разрешила исследования вакцины «Спутник V»

30.06 / Энергоустановка для лунной базы разработана в Курчатовском институте

06.11 / Свободную экономическую зону могут создать не только на Донбассе, но и в одной из западных областей – Ермак

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска