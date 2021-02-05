Зеленский устроил вечеринку на свой день рождения в квартире партнера Коломойского. Все гости были без масок – расследование “Схем”

05.02.2021, 13:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Президент Украины Владимир Зеленский 29 января устроил вечеринку в честь своего дня рождения. Празднование прошло в квартире совладельца студии “Квартал 95“ и бизнес-партнера украинского бизнесмена Игоря Коломойского Тимура Миндича в Киеве, говорится в расследовании программы “Радіо Cвобода” “Схемы”, которое вышло 4 февраля.

День рождения Зеленского приехали отпраздновать около 30 гостей. Вечеринка продолжалась около восьми часов, подсчитали журналисты. При этом все присутствующие были без защитных масок.

Среди гостей праздника журналисты заметили представителей власти, в частности первого помощника президента Сергея Шефира, руководителя Офиса президента Андрея Ермака, его заместителя Кирилла Тимошенко. Также были участники “Квартала 95” Евгений Кошевой, Александр Пикалов, Елена Кравец, Мика Фаталов, Валерий Жидков, Степан Казанин, Артем Гагарин и режиссер сериала “Слуги народа” Алексей Кирющенко.

ВИДЕОВидео: Радіо Свобода / YouTube

“Это те гости, которых удалось увидеть и запечатлеть на видео. Ни один из них, кроме персонала, не был в защитной маске, ни в квартире, ни на выходе из дома, даже садясь в такси”, – говорится в репортаже.

В то же время с 25 января по 28 февраля в Украине продолжает действовать правительственный карантин. Согласно ему, в частности, запрещается “проведение массовых культурных (в том числе концертов) спортивных, социальных, рекламных и других мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и не соблюдается дистанция в 1,5 метра”.

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко разъяснил в комментарии “Схемам”, что празднование в квартире компанией, где присутствует более 20 гостей, является нарушением.

“Да, это массовое мероприятие. И вызывается полиция. Есть нарушения карантина”, – отметил он.

В соответствии с перечнем карантинных ограничений Кабмина, которые действуют с 25 января по 28 февраля, запрещается проведение массовых мероприятий, в которых принимает участие более 20 человек и дистанция между ними составляет менее 1,5 метра. Сам Зеленский неоднократно обращался к гражданам Украины с просьбами носить маски, избегать скоплений и ограничить социальные контакты, напомнили “Схемы”.

Зеленскому 25 января исполнилось 43 года. Его выбрали президентом в 2019 году. До прихода в политику он основал студию “Квартал 95”, которая занималась производством развлекательного контента. По информации “Схем”, Зеленский и Миндич были совладельцами ряда компаний, входящих в состав группы “Квартал 95”. В 2019 году Зеленский вышел из состава учредителей этих структур.

—