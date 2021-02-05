 

Криклий: Мы должны двигаться в направлении разделения “Укрзалізниці” и перехода к государственно-частному партнерству

05.02.2021, 13:38, Новости дня
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“Укрзалізниця” движется по пути разделения на отдельные компании и перехода к государственно-частному партнерству, заявил во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии – 2030 4 февраля министр инфраструктуры Владислав Криклий. Трансляцию вел в своем YouTube Кабинет Министров. 

“Мы должны провести анбандлинг, разделение компании на отдельные подразделения. И собственно это в том числе является одним из требований по нашему евроинтеграционному процессу. Инфраструктура – это одна из первых сфер, где мы уверенно шагаем в части передачи полномочий от государства частному капиталу, который может мобильнее, креативнее, рациональнее использовать ресурсы. И страна, и индустрия от этого выиграют. Мы уже сделали определенный прогресс в демонополизации грузовых перевозок. Частный бизнес сможет занять свое место в железнодорожных перевозках и улучшать здесь ситуацию”, – сказал министр.

Он напомнил, что в 2021 году на обновление железнодорожной инфраструктуры из бюджета будет выделена рекордная сумма, которая позволит закупить новые вагоны и привести в надлежащее состояние вокзалы.

“Это почти 100 новых пассажирских вагонов. А это примерно на 5% обновление имеющегося подвижного состава, так сказать, еще живого подвижного состава в пассажирских перевозках. Хотим также в эту программу включить и железнодорожные вокзалы, обновление, и инфраструктурную составляющую, в первую очередь то, что касается электрификации отдельных участков”, – сообщил Криклий.

Министр отметил, что уже есть профильный законопроект, который необходимо принять для реформирования компании, и без сотрудничества исполнительной и законодательной власти, “на одном желании” реформы делать нельзя. Он добавил, что в Украине готовятся к передачи в концессию шесть железнодорожных вокзалов.

“Это первые шесть железнодорожных вокзалов. Со Всемирным банком разработаны соответствующие документы, и уже в этом году будем начинать эти концессионные проекты. И наша цель – чтобы из традиционных железнодорожных вокзалов, которые просто использовались для транзита, это были уже мультифункциональные места, где пассажир может получить и услугу, и сервис, и что-то приобрести”, – сказал глава министерства инфраструктуры.

Американский транспортный эксперт Джефферсон Синклер заявлял, что “Укрзалізницю” нужно реформировать по европейской модели, что будет способствовать дальнейшей интеграции Украины с ЕС.

Экономист Борис Кушнирук отмечал, что “Укрзалізниця” станет привлекательной для инвестора только после разделения на отдельные бизнесы убыточных пассажирских перевозок и прибыльных грузовых. По его мнению, проведение реформы “Укрзалізниці” будет способствовать повышению эффективности железнодорожных перевозок.

Глава компании Владимир Жмак говорил в интервью “Минтрансу”, что предприятие планирует инвестировать в обновление подвижного состава компании и железнодорожной инфраструктуры 25 млрд грн.

Жмак cможет реформировать предприятие, если он будет иметь поддержку на уровнях министерства и правительства, заявила внефракционный народный депутат, член парламентского комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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