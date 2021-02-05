Украинский тяжелоатлет Чумак стал чемпионом Европы из-за дисквалификации россиянина за допинг

05.02.2021, 13:38, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Украинский тяжелоатлет Дмитрий Чумак стал двукратным чемпионом Европы. Об этом 4 февраля сообщила Федерация тяжелой атлетики Украины в Facebook.

В 2017 году в хорватском городе Сплит Чумак завоевал серебряную медаль проиграв Адаму Малигову из России, которого в дальнейшем дисквалифицировали за допинг. Таким образом победителем чемпионата стал украинец.

“Поздравляем чемпиона с медалью, которую он действительно заслуживает и желаем олимпийского золота в Токио”, – поздравила федерация Чумака.

https://www.facebook.com/uwf.net.ua/posts/2747263385486362

Чумак является серебряным призером чемпионата мира 2018 года, бронзовым призером чемпионата мира 2015 года по многоборью и чемпионом Европы 2019 года.

—