Педиатр рассказал о картине заболеваемости детей коронавирусом в России

05.02.2021, 13:36, Новости дня

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В большинстве случаев дети переносят коронавирусную инфекцию в легкой или бессимптомной форме и не всегда удается выявить заболевание, поэтому в России, предположительно, уже переболели 30 % несовершеннолетних, рассказал газете ВЗГЛЯД педиатр-инфекционист и вакцинолог Евгений Тимаков.

Израильские врачи сообщили, что из-за распространения британской мутации коронавируса в Израиле в 2,5 раза увеличилась заболеваемость среди детей. Специалисты также отметили, что пока неизвестно, насколько мутации влияют на детей, но это интенсивно изучается.

«В настоящий момент у нас активного распространения «британского» штамма коронавируса нет в стране, но это не означает, что он к нам не придет с определенной отсрочкой. Но у нас немного другая ситуация: в отличие от многих стран у нас не было локдауна, соответственно, дети контактировали друг с другом, а значит у какой-то части населения уже сформирован иммунитет», – говорит Тимаков.

Скорее всего британский штамм коронавируса будет передаваться детям более часто и легко, полагает педиатр, поскольку вирус более заразен, но ему придется проходить «иммунные барьеры», и, естественно, он начнет адаптироваться под россиян, затрагивая все население страны – и детей, и взрослых.

«Взрывного роста заболеваемости у нас в стране, я думаю, не будет, но заболеваемость возрастет. Просто я думаю, что она будет не такой большой. По крайней мере с предыдущими мутациями коронавируса среди детей заболеваемость низкая. На данный момент многие уже выработали иммунитет – это первое. Второе – дети переносят эту инфекцию гораздо легче, чем взрослые, к счастью. Поэтому какой-то критичной защиты детей от вируса не требуется», – считает врач.

Он рассказывает, что согласно официальным данным, в среднем заболеваемость детей коронавирусом составляет примерно 10-13%. При этом педиатр отмечает, что это только те случаи заболевания, которые выявлены.

«Из-за того, что дети часто переносят заболевание в легкой форме, выявить у них коронавирусную инфекцию оказывается не так-то просто. Ребенок выделяет маленькое количество вируса, да и количество дней выделения вируса небольшое и незначительное, в отличие от взрослого, поэтому большая часть детей перенесли коронавирус в более легкой или скрытой форме. Поэтому я полагаю, что переболели инфекцией минимум 30 % детей, но для точных данных нужно проводить анализ по школам и так далее», – подытожил Тимаков.

В конце января заместитель директора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов рассказал, что на детей в РФ приходится примерно 8-10% среди всей заболеваемости коронавирусной инфекции, причем чаще болеют подростки 13-15 лет.