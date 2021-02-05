На карте Украины появится свой Нью-Йорк

05.02.2021, 12:52, Новости дня

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Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти поддержал постановление о переименовании населённого пункта Новгородское в Нью-Йорк. Как пишет NewsOne, посёлок до 1951 года назывался Нью-Йорком, однако в советские времена населённый пункт переименовали в Новгородское, так как название городка звучало не очень-то по-русски».



Reuters

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти поддержал постановление о переименовании населённого пункта Новгородское в Нью-Йорк, передаёт NewsOne.

На заседании комитета присутствовала представительница военно-гражданской администрации. Она отметила, что посёлок до 1951 года назывался Нью-Йорком, однако в советские времена населённый пункт переименовали в Новгородское, так как название городка звучало «не очень-то по-русски» и было созвучно с американским Нью-Йорком.

После выступления местной жительницы состоялось голосование. Инициативу поддержали все 18 членов комитета. Депутатам Верховной рады рекомендовали также поддержать переименование.