На карте Украины появится свой Нью-Йорк

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05.02.2021, 12:52, Новости дня
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Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти поддержал постановление о переименовании населённого пункта Новгородское в Нью-Йорк. Как пишет NewsOne, посёлок до 1951 года назывался Нью-Йорком, однако в советские времена населённый пункт переименовали в Новгородское, так как название городка звучало не очень-то по-русски».


Reuters

Комитет Верховной рады по вопросам организации государственной власти поддержал постановление о переименовании населённого пункта Новгородское в Нью-Йорк, передаёт NewsOne.

На заседании комитета присутствовала представительница военно-гражданской администрации. Она отметила, что посёлок до 1951 года назывался Нью-Йорком, однако в советские времена населённый пункт переименовали в Новгородское, так как название городка звучало «не очень-то по-русски» и было созвучно с американским Нью-Йорком.

После выступления местной жительницы состоялось голосование. Инициативу поддержали все 18 членов комитета. Депутатам Верховной рады рекомендовали также поддержать переименование.



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