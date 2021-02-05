Петь нельзя, хлопать можно — МОК огласил список запретов на Олимпиаде в Токио

05.02.2021, 12:52, Новости дня

✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Организаторы Игр в Токио и Международный олимпийский комитет опубликовали первый свод правил проведения Олимпиады в условиях пандемии. Как передаёт NTD, зрителям рекомендуют не петь и не скандировать на трибунах, а вместо этого поддерживать атлетов аплодисментами. Спортсмены, в свою очередь, должны запастись масками, а также скачать приложение на смартфоны и ежедневно сообщать о самочувствии.

Международный олимпийский комитет и организаторы Игр в Токио опубликовали первый свод правил проведения Олимпиады в условиях пандемии. Зрителям рекомендуют не петь и не скандировать на трибунах. Вместо этого поддерживать атлетов аплодисментами.

Ну а спортсмены должны запастись масками и носить их всегда и везде. Правила социального дистанцирования сохраняются, и обниматься и пожимать друг другу руки запрещено. Общественным транспортом можно пользоваться только по специальному разрешению.

Атлетам придётся скачать приложение на смартфоны и ежедневно сообщать о самочувствии. Также они должны предоставить план своих действий во время Игр. При этом им нельзя в качестве зрителей подниматься на трибуны.

Попасть на Олимпиаду смогут только атлеты с отрицательным тестом на коронавирус. Во время соревнований также придётся периодически сдавать анализы. Про обязательную вакцинацию речи не идёт.

ПЬЕР ДЮКРЕ, сотрудник МОК: Будут действовать определённые правила, и очень важно, чтобы их соблюдали. В каждой делегации будет ответственный, который проследит за выполнением этих правил.

Если какой-нибудь спортсмен нарушит правила санитарной безопасности, его могут отстранить от Игр.

КРИСТОФ ДУБИ, исполнительный директор МОК: Мы считаем, что подавляющее большинство, если не все, будут следовать правилам. Однако на Играх будет дисциплинарная комиссия, и если придётся обратиться к ней, то мы так и поступим.

Олимпийские чиновники обещают обнародовать более подробные правила в апреле.

Летние Игры в Токио начнутся 23 июля. Их отложили на год из-за пандемии. Япония преуспела в сдерживании эпидемии по сравнению с другими развитыми странами, но в ноябре столкнулась с новой вспышкой.

В общей сложности в Японии выявили менее 400 тысяч случаев COVID-19, умерли примерно 6000 человек. И хотя эпидемия идёт на спад, 80 процентов населения — против проведения Олимпиады в этом году. Люди боятся, что большое число приезжих спровоцирует новую вспышку коронавируса.

Дата выхода в эфир 04 февраля 2021 года.