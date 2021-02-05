 

Против Fox News и юристов Трампа подали иск на $2,7 млрд из-за высказываний о выборах в США

05.02.2021, 12:44, Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24

Американская компания Smartmatic, разработавшая технологии и машины для голосования, подала иск о клевете против телеканала Fox News, трех его ведущих и юристов бывшего президента США Дональда Трампа. Об этом 4 февраля сообщило издание The New York Times.

Smartmatic подала иск в Верховный суд штата Нью-Йорк. Ответчиками указаны Fox Corporation, Fox News, трое ведущих – Мария Бартиромо, Лу Доббс и Жанин Пирро, а также юристы Трампа Рудольф Джулиани и Сидни Пауэлл, которые часто в программах Fox выступали с тезисами о фальсификации выборов.

В своей жалобе Smartmatic заявила, что в программах Fox распространялась ложная информация о компании в течение нескольких недель после выборов. В частности, в иске цитируются слова юриста Пауэлл о том, что покойный президент Венесуэлы Уго Чавес приложил руку к созданию технологии Smartmatic, спроектировав ее таким образом, чтобы обработанные голоса можно было незаметно изменить.

В иске также упоминаются программы Fox, которые помогли распространить утверждение о том, что Smartmatic была владельцем другой компании, продающей программы и машины для голосования, Dominion и что Smartmatic предоставляла свои услуги округам в колеблющихся штатах (на самом деле компания использовалась на выборах 2020 года только округом Лос-Анджелес).

Также в заявлении говорится, что Fox способствовала распространению ложного мнения о том, что компания Smartmatic отправляла данные о голосах в другие страны для манипулирования.

3 ноября 2020 года в США прошли очередные президентские выборы. Явка на выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Основным соперником демократа Байдена был республиканец Дональд Трамп.

Конгресс США 7 января 2021 года утвердил Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, Трамп – 232.

20 января Байден вступил в должность президента США.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

01.01 / Конгресс преодолел вето Трампа по военному бюджету США

17.11 / Главный раввин Киева Маркович: Власть всегда меняется. И если мы будем болеть за одного и против другого, потеряем друзей

01.09 / В Бердянске школьник заболел коронавирусом. Весь класс отправили на карантин

19.07 / Правительство утвердило правила субсидирования на продвижение экспорта кино и IT-продукции

14.08 / Сбербанк отменил бесплатные уведомления

27.08 / Варшавский зоопарк собрался давать слонам марихуану

18.01 / “Шишки вместо глаз”, “Аппетитный нос”. Ребрик восхитила фанов своим снеговиком

24.11 / Глобальная гонка не закончится созданием вакцины – победит тот, кто сумеет её распространить

03.10 / Азербайджан заявил о взятии под контроль семи сел в Карабахе

18.11 / Любимый паб Ефремова оштрафовали

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска