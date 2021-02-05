 

“Люблю, когда мне врут! А раньше плакала”. Никитюк заявила, что в ее жизни происходят сумасшедшие события

05.02.2021, 12:44, Новости дня
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Украинская ведущая Леся Никитюк 4 февраля в Instagram заявила, что в последние пять дней в ее жизни происходят сумасшедшие события.

“Я уже пишу книгу, которую когда-то прочитаю и вспомню эти сумасшедшие события, которые происходят со мной последние пять дней. А назову книгу “Кровавый Автограф”. Думаю, будет несколько томов”, – написала она. 

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Ведущая не уточнила, о каких событиях идет речь, но за два дня до этого заявила, что считает обман и ложь неизбежностью.

Это будет постигнуть вас всегда и иногда даже с какой-то цикличностью. Но нужно за это благодарить и отпускать, только так вы сможете двигаться дальше! Я вообще люблю, когда мне врут, для меня это как ядерное топливо! А раньше очень плакала и чувствовала себя жертвой!” – призналась ведущая.

По ее словам, она написала это для того, чтобы “выровнять свое эмоциональное состояние” и поблагодарила фолловеров за то, что выслушали.

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Публикация от Леся Никитюк (@lesia_nikituk)

Никитюк родилась в 1987 году в Хмельницком. Окончила Хмельницкую гуманитарно-педагогическую академию (специальность – воспитатель дошкольных учреждений). Во время учебы играла в КВН.

В 2011 году приняла участие в программе “Рассмеши комика” на телеканале “Интер”. В том же году переехала в Киев. Вначале работала администратором на телевидении.

В 2012 году стала ведущей программы о путешествиях “Орел и решка” на телеканале “Интер”, эта работа принесла ей известность. Никитюк снималась в двух сезонах шоу – четвертом и пятом. Затем была ведущей других развлекательных программ на “Интере” и К1, с 2018 года работает на “Новом канале”, где ведет шоу “Кто сверху?”, “Кто против блондинок?”, “Le Маршрутка”.

В 2018 году снималась в шоу “Танцы со звездами” на “1+1”, вместе с партнером Максом Ежовым заняла второе место.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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