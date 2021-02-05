 

Мазепин остался в «Формуле-1» без флага и гимна РФ

05.02.2021, 12:42, Новости дня
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Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин будет выступать в чемпионате «Формулы-1» в статусе нейтрального атлета без флага и гимна России, заявили в Российской автомобильной федерации (РАФ).

«Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах написано «Россия». Гимн и флаг РФ использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», – передает РИА «Новости» сообщение РАФ.

Для Мазепина сезон-2021 станет дебютным в «Формуле-1». 21-летний пилот в декабре подписал многолетний контракт с «Хаасом», действующий с сезона-2021. Мазепин станет четвертым российским пилотом в чемпионатах «Формулы-1».

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какие крупные спортивные соревнования может потерять Россия.



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