Мазепин остался в «Формуле-1» без флага и гимна РФ

05.02.2021, 12:42, Новости дня

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Российский гонщик команды «Хаас» Никита Мазепин будет выступать в чемпионате «Формулы-1» в статусе нейтрального атлета без флага и гимна России, заявили в Российской автомобильной федерации (РАФ).

«Те, кто участвует в чемпионатах мира, должны ехать с наклейками «нейтральный атлет», если на их машинах написано «Россия». Гимн и флаг РФ использовать нельзя, но можно использовать цвета российского флага в раскраске машины», – передает РИА «Новости» сообщение РАФ.

Для Мазепина сезон-2021 станет дебютным в «Формуле-1». 21-летний пилот в декабре подписал многолетний контракт с «Хаасом», действующий с сезона-2021. Мазепин станет четвертым российским пилотом в чемпионатах «Формулы-1».

Напомним, в декабре CAS запретил российским спортсменам выступать на крупных международных спортивных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Также представителям российской власти на два года запретили посещать Олимпиады.

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