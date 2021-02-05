Cайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа
05.02.2021, 9:58,
Новости дня
✔ Подписывайтесь на наш Telegram-канал «Новости без цензуры» - t.me/ryb24
Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа в ночь на 5 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.
– В ночь на 5 февраля официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) на протяжении трех часов подвергался массированной DDoS-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом, – передает РИА «Новости» сообщение веддомства.
Отмечается, что это «не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне». Ранее подобные DDoS-атаки удалось отразить 23 и 31 января 2021 года.
– Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы, – добавили в Росгвардии.
В четверг замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил, что США стали размещать киберподразделения по всему миру, они уже внедрены на территориях Черногории, Северной Македонии, Украины.
Смотреть комментарии → Комментариев нет