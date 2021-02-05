 

Cайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа

05.02.2021, 9:58, Новости дня
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Официальный сайт Росгвардии подвергся массированной DDoS-атаке из-за рубежа в ночь на 5 февраля, сообщили в пресс-службе ведомства.

– В ночь на 5 февраля официальный сайт Росгвардии (rosguard.gov.ru) на протяжении трех часов подвергался массированной DDoS-атаке. Источники негативного воздействия находились за рубежом, – передает РИА «Новости» сообщение веддомства.

Отмечается, что это «не первая попытка кибервоздействия на сайт ведомства извне». Ранее подобные DDoS-атаки удалось отразить 23 и 31 января 2021 года.

– Установлено, что проводились они с территории ряда государств Евросоюза. Все попытки нарушить работу сайта ведомства успешно нейтрализованы, – добавили в Росгвардии.

В четверг замдиректора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов сообщил, что США стали размещать киберподразделения по всему миру, они уже внедрены на территориях Черногории, Северной Македонии, Украины.



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